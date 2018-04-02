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Лара угрожает всем: Да какая разница, как зовут этих чемпионов и откуда они
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Лара угрожает всем: Да какая разница, как зовут этих чемпионов и откуда они 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира WBA и IBO в младшем среднем весе Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО), который владеет первым титулом уже пятый год (если считать «временную» его версию), безапелляционно готов 7 апреля разнести в пух и прах небитого американского обладателя пояса IBF Джарретта Хёрда (21-0, 15 КО) — и всех остальных чемпионов своего веса.
«Говорил это раньше, и скажу снова: я зачищу дивизион, — цитирует кубинца BoxingScene. — Это мой план с самого начала, отступаться от него не собираюсь. Какая разница, кто там чемпионит, как их зовут и откуда они? 7 апреля начну воплощать план в реальность».
Помимо Лары, в весе до 69,9 кг титулами владеют Садам Али (26-1, 14 КО) — WBO, Жермелл Чарло (30-0, 15 КО) — WBC, и Херд — IBF.
«Я лучший в дивизионе, это доказано годами. А с кого я начну — Хёрда или Чарло, мне без разницы. Я просто готов уже выйти и рубиться», — заявил Эрисланди, которого нечасто можно увидеть в рубке.
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