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Александр Кожевников: «Трактор» приложит максимум усилий, чтобы отыграться в домашних матчах
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Александр Кожевников: «Трактор» приложит максимум усилий, чтобы отыграться в домашних матчах 

Советский спорт 1 час назад
На своей площадке у них получается неплохо. Думаю, третий матч будет решающим и Челябинск даст серьезный бой. Он и так дает бой, но по организации игры и длине скамейки «Ак Барс» имеет преимущество над «Трактором». Хотя Челябинск играет здорово, создает хорошие моменты, — передает слова Кожевникова РИА «Новости».
Напомним, что после двух матчей серии до четырех побед счет 2-0 в пользу казанской команды. Третья встреча двух команд пройдет в Челябинске 3 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.
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