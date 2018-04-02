Александр Кожевников: «Трактор» приложит максимум усилий, чтобы отыграться в домашних матчах

РИА «Новости». На своей площадке у них получается неплохо. Думаю, третий матч будет решающим и Челябинск даст серьезный бой. Он и так дает бой, но по организации игры и длине скамейки «Ак Барс» имеет преимущество над «Трактором». Хотя Челябинск играет здорово, создает хорошие моменты, — передает слова Кожевникова

Напомним, что после двух матчей серии до четырех побед счет 2-0 в пользу казанской команды. Третья встреча двух команд пройдет в Челябинске 3 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.