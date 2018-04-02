Номинант в бои года: Санта Крус и Марес подерутся снова — дата, место, цитаты

Матч-реванш между чемпионами мира в полулёгком весе (до 57,2 кг) — Лео Санта Крусом (33-1-1, 18 КО) и Абнером Маресом (30-2-1, 15 КО) — состоится 9 июня на ринге Staples Center в Лос-Анджелесе (США). Об этом сообщил пресс-релиз организаторов шоу Premier Boxing Champions.

Первый ярчайший бой мексиканцев, в котором оба набросали за 2000 ударов, прошёл в августе 2015 года на той же арене. Тогда бойцы рубились все 12 раундов, после чего руку вследствие решения большинства судей подняли Лео, отдав ему вакантный титул.

Ныне Санта Крус ходит в «суперчемпионах» WBA, а Марес является обладателем «обычной» версии того титула от той же организации.

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Санта Крус: «Ждите фул-экшн-бой, как и в первый раз. Возможно, будет даже круче. Тренер Роберт Гарсиа отменно подготовит Мареса, но и я не промах, так что нас ждёт замечательный поединок».

Марес: «Всё это время я жаждал отмщения. Теперь, когда у меня новый коуч, вы сами всё увидите в ринге. Если соперник считает, что я буду драться так же, как тогда, то их ждёт сюрприз».

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Сантакрус–Марес I Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.