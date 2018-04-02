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Мстительный Камеда возвращается, чтобы поквитаться с 40-летним Вонйонгкамом
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Мстительный Камеда возвращается, чтобы поквитаться с 40-летним Вонйонгкамом 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Азиаты решили устроить двойной сюрприз-камбэк: бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Коки Камеда (33-2, 18 КО) из Японии объявил сегодня, что 5 мая на арене Korakuen Hall в столице родины он сразится в матче-реванше с 40-летним тайским пенсионером Понгсаклеком Вонйонгкамом (90-5-2, 47 КО).
По словам 31-летнего японца, вернётся в ринг он только ради этого боя, и продолжать затем карьеру не собирается, пишет Fightnews.
Напомним, в 2010 году Камеда в первой же защите титула WBC в наилегчайшем весе неожиданно проиграл уже тогда ветерану Вонйонгкаму решением большинства судей.
В последний раз Коки видели в ринге осенью 2015-го. Понгсаклека, который в своё время, казалось, бесконечно будет владеть поясом WBC в наилегчайшем весе, подзабыли с 2013 года, когда он, побив троих «мешков», решил, что с него хватит.
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