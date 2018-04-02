Джозеф Паркер сетует, что ему не давали работать с Джошуа на ближней дистанции

Едва в объединительном поединке супертяжеловесов Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и Джозефа Паркера (24-1, 18 КО) намечались клинчи и возня на ближней дистанции, рефери Джузеппе Квартароне мгновенно вклинивался между бойцами, чтобы те боксировали «чисто». Это в немалой степени раздражало новозеландца, который считает, что из-за подобных действий рефери он сделал в ринге меньше, чем хотел.

«Нет, рефери мы не обвиняем, однако в то время, когда я пытался работать в инфайтинге, он всегда нас разводил, — сетует Джо. — Я просто хотел боксировать на ближней дистанции, считал, что там я нанесу больше ударов, но… рефери делал свою работу. Мы пытались с ним разговаривать, но он, похоже, не понимал английский язык».

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Своему бойцу вторит и тренер Кевин Берри. По его словам, третий в ринге даже вопроса насчёт инфайтинга не понял якобы из-за плохого знания языка. При этом промоутер победителя Эдди Херн утверждает, что Квартароне прекрасно всё понимал по-английски.

При этом Берри, как и сам Паркер, признал, что Джошуа был лучше и выиграл бой единогласным решением судей заслуженно.

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