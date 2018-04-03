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Бой за звание чемпиона мира WBA между Пакьяо и Матиссе состоится 14 июля в Малайзии
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Бой за звание чемпиона мира WBA между Пакьяо и Матиссе состоится 14 июля в Малайзии 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Vringe.com
ТАСС, 3 апреля. Филиппинец Мэнни Пакьяо проведет бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг против аргентинца Лукаса Матиссе 14 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия). Об этом сообщил глава промоутерской компании Golden Boy Оскар де ла Хойя в своем Twitter.
Ранее сообщалось, что проведение поединка запланировано на июнь.
"Горд официально объявить о том, что чемпион мира в полусреднем весе Лукас Матиссе будет защищать свой титул в поединке против Мэнни Пакьяо в Куала-Лумпуре, Малайзия, в субботу вечером 14 июля", — написал де ла Хойя.
Последний поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля 2017 года и проиграл по очкам. В январе 2018 года Матиссе в бою за вакантный титул чемпиона мира одержал победу нокаутом в 8-м раунде над Тевой Кирамом из Таиланда.
В активе 39-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. На счету 35-летнего Матиссе 39 побед, четыре поражения и одна ничья.
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