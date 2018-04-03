Претендент GGG Мурата себя показал и на других посмотрел: фото тренировки японца

Teiken Gym, Токио, Япония. «Обычный» чемпион мира по версии WBA в среднем весе (до 72,6 кг) Рёта Мурата (13-1, 10 КО) готовится провести первую защиту своего полутитула и не посрамить честь родины в поединке с ветераном из Италии Эмануэле Бландамурой (27-2, 5 КО).

Вчера, в понедельник, 32-летний фаворит провёл открытую для прессы и зевак тренировку, продемонстрировав функциональную и техническую стороны подготовки.

Бой состоится 15 апреля на ринге Yokohama Arena в Канагаве (Япония).

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Напомним, трофей Мурата завоевал прошлой осенью в матче-реванше против Хассана Эндама Энжикама, победив того досрочно.

Фото — Наоки Фукуда

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