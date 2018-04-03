Дионтэй Уайлдер опубликовал официальное обращение к Энтони Джошуа

Запланированная на сегодня пресс-конференция чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) была внезапно отложена на неопределённый срок, и вместо очередной порции вербальных упражнений американец выложил в соцсетях очередной (тысячное?) «официальное обращение» к обладателю поясов IBF, WBO, WBA и IBO Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

Уайлдер утверждает, что готов на всё, чтобы только подраться с британцем.

«Прежде всего, хочу поздравить Джошуа с победой в субботу. Энтони, я так рад, что мы, наконец, хоть что-то услышали от тебя, и рад, что ты хочешь со мной драться уже в следующем бою, причём в Соединённом Королевстве. Я принимаю вызов и готов отправиться в Великобританию. Со стороны моей команды никто и ничто не препятствует тому, чтобы я безотлагательно с тобой встретился в ринге.

Также ты сказал в субботу, что твоя команда готова переговорить с Шелли Финкелем и Элом Хэймоном с моей стороны, чтобы заключить, наконец, контракт. Они готовы немедленно встретиться с твоими представителями по этому поводу. Скажи, когда. Чем быстрее, тем лучше.

Спасибо, Энтони. Не могу дождаться встречи с тобой в ринге».

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