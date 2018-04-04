Альварес заявил о невиновности в допинг-скандале

Боксер Альварес заявил о своей невиновности в допинг-скандале

Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал обвинения в свой адрес в связи с нахождением запрещенных веществ у себя в крови. Об этом сообщает "Советский спорт".

"Мне очень грустно. Я чувствую бессилие от того, что наш бой с Головкиным не состоится. Мне скрывать нечего, я хочу быть честен. Сделаю все, чтоб доказать свою невиновность. Я никогда не принимал запрещенные препараты. Всегда работал честно. Жаль, что меня обвиняют в том, чего я не делал. Буду предельно осторожен, чтоб больше этого не повторилось", — приводит слова Альвареса USA TODAY.

Ранее сообщалось, что повторный поединок между казахстанским боксером в среднем весе Геннадием Головкиным и мексиканцем Альваресом не состоится.