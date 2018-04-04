Ещё
Альварес заявил о невиновности в допинг-скандале
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксер Альварес заявил о своей невиновности в допинг-скандале 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал обвинения в свой адрес в связи с нахождением запрещенных веществ у себя в крови. Об этом сообщает "Советский спорт".
"Мне очень грустно. Я чувствую бессилие от того, что наш бой с Головкиным не состоится. Мне скрывать нечего, я хочу быть честен. Сделаю все, чтоб доказать свою невиновность. Я никогда не принимал запрещенные препараты. Всегда работал честно. Жаль, что меня обвиняют в том, чего я не делал. Буду предельно осторожен, чтоб больше этого не повторилось", — приводит слова Альвареса USA TODAY.
Ранее сообщалось, что повторный поединок между казахстанским боксером в среднем весе Геннадием Головкиным и мексиканцем Альваресом не состоится.
Газета.Ru: последние новости
Слушания дисциплинарной комиссии по делу боксера Альвареса о допинге перенесены ЦСКА вылетел в Лондон на матч с "Арсеналом" вместе со Слуцким Макгрегор разгромил номер в отеле Ливерпуля стоимостью £300 тыс за ночь
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
ЦСКА вылетел на матч с «Арсеналом» вместе со Слуцким
Президент «Ростова» собрал команду для поддержки Карпина
Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в отеле10
Американцы заменили российских борцов монголами
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение