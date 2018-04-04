Боксер спас людей после гибели

Как боксер спас людей уже после смерти

В Великобритании мать умершего на ринге боксера Скотта Вестгарта приняла решение разрешить врачам использовать органы своего сына в донорских целях. Этот поступок спас жизни сразу семерым людям.

Трогательная история произошла на днях в Великобритании — там местному боксеру Скотту Вестгарту удалось спасти жизни семерым людям уже после собственной смерти.

31-летний спортсмен скоропостижно скончался в феврале после одного из своих боев, в котором ему, что примечательно, удалось добиться победы по очкам над соотечественником Деком Спелманом, несмотря на несколько нокдаунов.

Плохо Вестгарту стало уже после завершения поединка, а именно — в ходе послематчевого интервью.

Отвечая на вопросы журналистов, британец внезапно резко ослаб, с трудом добрался до раздевалки, после чего потерял сознание.

Боксера оперативно госпитализировали, однако вскоре он умер от кровоизлияния в мозг.

Впоследствии на турнире, где Скотт провел свой, как оказалось, последний бой в жизни, были отменены все встречи.

Позднее СМИ сообщали, что Вестгарт, на профессиональном ринге одержавший семь побед в десяти матчах, был близок к завоеванию титула чемпиона страны.

Еще раз о погибшем боксере пресса вспомнила спустя месяц после его кончины — и все благодаря по-настоящему сильному поступку матери атлета.

Оказалось, что родственница Скотта разрешила врачам использовать его органы для донорских нужд.

По информации TheBoxingPost, это решение спасло сразу семерых человек, находившихся на грани жизни и смерти в ожидании необходимых органов.

Отметим, что смерти боксеров, в силу особенностей вида спорта, после или в ходе их поединков не являются редкостью.

Так, к примеру, в ноября 2017-го произошел резонансный случай с гибелью сальвадорского спортсмена Франсиско Руиса

24-летний Руис скончался после нокаута, в который он был отправлен в ходе своего четвертого матча на профессиональном ринге — на тот момент непобежденный Франсиско получил тяжелейший удар от соотечественника Рикардо Кортеса , сильно ударился головой о настил и потерял сознание.

Медики несколько дней боролись за жизнь спортсмена, однако так и не смогли спасти его, спустя время констатировав, что Руис «практически мертв» и что изменений в его состоянии ждать не стоит.

Исходя из вердикта врачей, семья сальвадорца приняла решение отключить атлета от системы жизнеобеспечения.

Впоследствии организаторы турнира, на котором произошла трагедия, пообещали покрыть все расходы на похороны спортсмена, а также в будущем обеспечивать его семью всем необходимым.

«Мозг Франсиско был практически мертв, — рассказывал спустя время президент Сальвадорской профессиональной боксерской ассоциации (ASALBOX) Оскар Канхура. — Я получил известия от его тренера Рене Вальенте, который находился в госпитале с Руисом.

У него были великолепные перспективы, он был парнем с большим будущим, который обожал бокс.

Как мне сказала его мать, единственным утешением для нее стал тот факт, что Франсиско умер, делая свое любимое дело».

К сожалению, случались такие печальные инциденты и в истории российского бокса.

Пожалуй, самой известной подобной историей по сей день остается гибель Роман Симакова, скончавшегося в 2011 году после поединка с Сергеем Ковалевым , ныне считающимся одним из очевидных топов мирового бокса.

В ходе смертельной встречи, транслировавшейся по национальному телевидению, явной инициативой владел именно Ковалев, и в седьмом раунде судья решил досрочно прекратить матч.

27-летний Роман после решения арбитра сумел подняться с ринга, однако спустя пару секунд у него подкосились ноги, и он потерял сознание.

Симаков, в состоянии комы, был доставлен в больницу, где врачи провели длительную операцию на его мозге, но россиянина это не спасло — уже через несколько дней медики констатировали его смерть.

Гибель визави, к слову, очень сильно ударила по моральному состоянию Ковалева: как тогда писала пресса, он даже всерьез думал о завершении спортивной карьеры, но затем все-таки решил остаться в боксе.