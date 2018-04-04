Советник: Ведутся переговоры о том, чтобы бой Гассиев−Усик состоялся в Москве

Лео Хоролинский, советник российского чемпиона IBF/WBA в тяжёлом весе Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) утверждает, что в данный момент ведутся переговоры между компанией-спонсором Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Comosa AG и Федерацией бокса России о том, чтобы провести финальный бой турнира в Москве.

В решающем поединке Гассиеву предстоит бой с украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО), чемпионом WBC/WBO. Ранее сообщалось, что финальный бой состоится 11 мая в Джедде (Саудовская Аравия).

«В данный момент ведутся переговоры между Федерацией бокса России и компанией Comosa, — сообщил Хоролинский в интервью корреспонденту FightNews. — Comosa имеет право назначить дату и место проведения решающего боя. Где и когда бы не состоялся поединок, мы будем готовы на 100%. Думаю, для всех сторон будет лучше, чтобы решение вопроса не затягивалось. Ведь нам предстоит невероятный бой между двумя невероятными спортсменами».

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