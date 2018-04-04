Ещё
Советник: Ведутся переговоры о том, чтобы бой Гассиев−Усик состоялся в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Советник: Ведутся переговоры о том, чтобы бой Гассиев−Усик состоялся в Москве 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Лео Хоролинский, советник российского чемпиона IBF/WBA в тяжёлом весе Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) утверждает, что в данный момент ведутся переговоры между компанией-спонсором Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Comosa AG и Федерацией бокса России о том, чтобы провести финальный бой турнира в Москве.
В решающем поединке Гассиеву предстоит бой с украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО), чемпионом WBC/WBO. Ранее сообщалось, что финальный бой состоится 11 мая в Джедде (Саудовская Аравия).
«В данный момент ведутся переговоры между Федерацией бокса России и компанией Comosa, — сообщил Хоролинский в интервью корреспонденту FightNews. — Comosa имеет право назначить дату и место проведения решающего боя. Где и когда бы не состоялся поединок, мы будем готовы на 100%. Думаю, для всех сторон будет лучше, чтобы решение вопроса не затягивалось. Ведь нам предстоит невероятный бой между двумя невероятными спортсменами».
Читайте также: Гассиев: Мы бойцы — никакого негатива к Усику
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Реванша Головкин–Альварес не будет, мы все знаем что происходит — Чарло Марко Хук возвращается в ринг — теперь в супертяжёлом весе Джошуа и Паркер подерутся снова? Отвечает промоутер британского чемпиона
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы доходы российских хоккеистов56
ЦСКА вылетел на матч с «Арсеналом» вместе со Слуцким
Президент «Ростова» собрал команду для поддержки Карпина
Нурмагомедов и Лобов устроили стычку в отеле10
Американцы заменили российских борцов монголами
Видео
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:17
Загитова рассказала о парнях
Фигурное катание Статьи
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:13
Обматерившего болельщиков Смолова призвали покинуть РФ
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение