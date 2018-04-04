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Марко Хук возвращается в ринг — теперь в супертяжёлом весе
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Марко Хук возвращается в ринг — теперь в супертяжёлом весе 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в крузервейте (до 90,7 кг) уроженец Сербии Муамер Хукич, выступающий под флагом ФРГ и именем Марко Хук (40-5-1, 27 КО), возвращается в ринг.
16 июня в Мюнхене (Германия) Хук выступит в рамках шоу собственной промоутерской компании Huck Box Promotion и компании Petko's Box Promotion.
Как и обещал ветеран, карьеру Хук продолжит в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг). Напомним, предстоящий бой — не первая вылазка боксёра в хэвивейт, в феврале 2012-го года Хук дал ровный бой «обычному» чемпиону WBA Александру Поветкину (34-1,24 КО), уступив решением большинства судей.
Читайте также: Калле Зауэрланд: Мечтаю, чтобы все бои в WBSS были такие, как Усик−Хук  Последний проведённый Хуком поединок — четвертьфинал турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS), в котором экс-чемпион без шансов уступил украинцу Александру Усику (14-1, 11 КО), чемпиону WBC/WBO.
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