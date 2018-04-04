Звезды мирового бокса посетят турнир в Краснотурьинске

Первое в истории города первенство УрФО по боксу пройдет с 1 по 5 мая в «Доме спорта».

2 апреля Дмитрий Цих, председатель бокса города Краснотурьинск, провел переговоры с известными российскими спортсменами. Во время переговоров он пригласил посетить турнир чемпиону мира в тяжелом весе Александру Поветкину и профессиональному боксеру и тайбоксеру Григорию Дрозду . Также на соревнования в качестве почетного гостя приглашен боксер, чемпион мира по версии WBO (2013—2014) Руслан Проводников . Спортсмены приглашение приняли.

В субботу, 31 марта, Александр Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса в пятом раунде и таким образом защитил титулы WBA Intercontinental и WBC International в тяжелом весе. Бой состоялся в столице Уэльса, Кардиффе.

Вход на турнир бесплатный.

Фото: yandex.by