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Звезды мирового бокса посетят турнир в Краснотурьинске
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Звезды мирового бокса посетят турнир в Краснотурьинске 

Уральский меридиан 48 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Первое в истории города первенство УрФО по боксу пройдет с 1 по 5 мая в «Доме спорта».
2 апреля Дмитрий Цих, председатель бокса города Краснотурьинск, провел переговоры с известными российскими спортсменами. Во время переговоров он пригласил посетить турнир чемпиону мира в тяжелом весе Александру Поветкину и профессиональному боксеру и тайбоксеру Григорию Дрозду. Также на соревнования в качестве почетного гостя приглашен боксер, чемпион мира по версии WBO (2013—2014) Руслан Проводников. Спортсмены приглашение приняли.
В субботу, 31 марта, Александр Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса в пятом раунде и таким образом защитил титулы WBA Intercontinental и WBC International в тяжелом весе. Бой состоялся в столице Уэльса, Кардиффе.
Вход на турнир бесплатный.
Фото: yandex.by
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