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Боксер получит медаль без единого удара
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Боксер получит медаль без единого удара 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: taylahrobertson
Австралийская девушка-боксер Тайла Робертсон обеспечила себе бронзовую медаль на Играх Содружества, не проведя ни одного боя. Об этом сообщает «Би-Би-Си».
В соревнованиях в весовой категории до 51 килограмма принимают участие только семь спортсменок. Робертсон осталась без соперника в четвертьфинале и автоматически попала в полуфинал. По регламенту соревнований, бой за третье место не проводится — оба проигравших в полуфиналах получают бронзовую медаль.
Боксерский турнир стартует в четверг, 5 апреля. Таким образом, 19-летняя Робертсон обеспечила себе награду еще до начала соревнований.
Игры Содружества проходят с 4 по 15 апреля в Австралии. В соревнованиях принимают участие спортсмены, представляющие страны Содружества наций, в которое входят 52 государства. Игры проводятся раз в четыре года и по числу участников уступают только летним Олимпийским играм.
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