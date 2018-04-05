Дэнни Гарсиа и Шон Портер разыграют «временный» титул — Сулейман

Президент WBC Маурисио Сулейман рассматривает возможность проведения поединка за «временный» чемпионский титул в весе до 66,7 кг между двумя американскими экс-чемпионами мира Шоном Портером (28-2-1, 17 КО) и Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО).

Действующий чемпион WBC Кит Тёрман (28-0, 22 КО) не выходил в ринг с марта 2017-го года — после победы в объединительном поединке над Гарсией, Тёрман перенёс хирургическое вмешательство на локоть, а позже отменил намеченный на май 2018-го года поединок по причине очередной травмы.

«К сожалению, очередную травму получил чемпион Кит Тёрман, — поведал Сулейман репортёрам ESPN Deportes. — Вот уже больше года он не защищал титул. После того, как он снова травмировался, мы, вероятнее всего, разыграем «временный» титул между Портером и Гарсиа. Напомню, они оба являются обязательными претендентами».

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