«А» должен побеждать «В»

Да что тут поделать-то! Снова всё то же самое — поединок, с которым редакция, обсуждая шансы бойцов на успех, натужно морщит вроде как страшно экспертные лбы, приводит с десяток доводов, тут же опровергает их таким же количеством контраргументов, долго, упорно и часто нецензурно спорит, а в итоге делает прогнозы по методу научного тыка — «пальцем в небо».

Думаете, на этом всё? Э, нет. Чуть погодя кто-то говорит — пересмотрел тут давеча пару боёв того и другого… всё, меняю прогноз, ставлю на боксёра «А». Проходит ещё какое-то время и колебавшийся утверждает, что нет, ребята, всё-таки, наверное, выиграет боксёр «В». И так — почти с каждым из редколлегии.

Что ж, классические встречи на перекрёстке карьер часто именно такие, когда невозможно однозначно выбрать фаворита, если ты, конечно, не любитель категоричности.

С одной стороны ринга будет чемпион WBA/IBO Лара — опытный и юркий, никогда и никому неудобный, но мелковатый и уже немолодой левша-технарь. С другой — чемпион IBF Хёрд: сыроватый, довольно корявый, совсем не молниеносный, но самоуверенный в небитости и, чёрт, таки ж здоровенный боец на пике молодости.

Уже сегодня получим ответ на пару занимательных вопросов. Первый — Лара по-прежнему аккуратный, пускай и занудный техно-красавчик, или таки состарился и растерял что-то важное без по-настоящему серьёзной оппозиции в последнее время? Второй — насколько адекватны чемпионские амбиции Хёрда, или же парень — просто очередной середняк, волею судеб оказавшийся у титулов, и стиль с акцентом на мощь, встретившись с мастером, рассыплется и не защитит своего адепта?

Мы почти всегда за бокс. Не за дуболомность, неучей ринга и слоганы от «в профи надо мясо, на унылых техников пускай ценители смотрят» до «сила есть, а в голову я ем, думать вредно — башка трещит». Первая мысль после объявления боя была такая, что Лара станет объединённым чемпионом, легко перебросав амбала по очкам. Но первая — не значит, что верная.

Глянем, кто такой этот Джарретт под критическим углом.

Может ли американец похвастать достижениями в любителях? Нет, здесь он и в подмётки не годится кубинцу: на 40 боёв у Хёрда–аматора 32 победы, в основном на региональном уровне.

Да и в профи опыта у него — Макколл наплакал. Прошёл проспект-клэш с небитым Фрэнком Галарсой в 2015 году. Намаялся с мелким, согласившимся за пару дней до боя Ионуцем Дан Ионом, пока не задавил того плюхой и габаритами (ТКО 6). Примерно так же взял вакантный титул в бою с Тони Харрисоном (ТКО 9), пролетев по очкам половину боя. Устроил life-&-death-встречу с не первой свежести Остином Траутом (RTD 10) — это был его последний выход в ринг. Всё.

Фактически, если бы чемпион IBF Жермалл Чарло в 2017 году не ушёл в средний вес, а остался бы в 69,9 кг на ещё одну защиту, то сейчас мы вряд ли обсуждали бы Хёрда. Лично у автора немного сомнений в том, что а-Чарло обеспечил бы «ананасу» первое поражение. Боец-то он добротный, но не великолепный. Пока даже не крутой — так, «один из». Победа над Ларой может резко подправить эти оценки.

Таким образом, в остатке среди преимуществ Джарретта над ветераном имеем удар, держалку и габариты. Так мало — и так много по состоянию на 2018-й.

По габаритам. Конечно, нельзя забывать, как Лара переработал высоченного, рукастого и свежего Пола Уильямса (хотя судьи этого и «не увидели»), три года назад деклассировал также немаленького Делвина Родригеса, а в начале 2017-го нокаутом отправил на пенсию Юрия Формана, который вовсе не был мелким хлопчиком.

Но — бой с Уильямсом случился аж в 2011 году, когда Эрисланди был на пике сил, рефлексов и бодрости. Родригес никогда не хватал звёзд с небес, а Форман на момент завершения карьеры состоял из хронических травм и мало походил на боксёра, который в своё время здорово отделал чемпиона Даниэля Сантоса . Нет-нет, сравнивать уровень соперников кубинца и Хёрда не стоит: тут Лара молодому чемпиону сто очков форы даст. Речь идёт лишь о тех боях, где Эрисланди явно уступал размерами противнику.

Насчёт держалки можно спорить. Хотя бы просто потому, что её у Джарретта проверяли разве что бьющие проспекты Оскар Молина, проигравший по очкам, и Тони Харрисон, уступивший досрочно в 10-м раунде. Остальные соперники в его резюме слишком непримечательны, чтобы считаться даже минимальными тестерами. Но пока что пошатнувшегося от плюхи Джарретта мы не видели.

А вот Лару видели, пускай и в одном лишь бою — встреча с Альфредо Ангуло около пяти лет назад. Редчайший случай, когда во время поединка боксёра из Гуантанамо (нет, не тюрьмы США, а города в 30 км от неё) среднестатический зритель не начинал клевать носом. И это заслуга мексиканского «Пса», яросто преследовавшего Лару по рингу и сумевшего принудить кубинца драться в некомфортном тому стиле. Эрисланди пропускал тогда много и не по делу, дважды упал, но сумел забить обидчика в 10-м раунде.

Кубинец — неглупый боец, и сделал правильные выводы из неприятного боя. Впоследствии он уже не позволял никому навязывать себе волю, боксировать под чужую дудку и пропускать удары, от которых перед глазами «плывёт» картинка, хотя были самые разные встречи с бойцами, обладающими полярными друг другу стилями.

Триумфальная — против ещё пикового экс-чемпиона Остина Траута (UD 12), проигравшего до того лишь Канело. Сложнейшая — с ним самым, этим Канело, то есть молодым, дерзким и в меру техничным кабанчиком Саулем Альваресом (L SD 12). Неприятный, но умно и единогласно выигранный реванш с вечно опасным, но и вечно невезучим Ванесом Мартиросяном. Последний поединок — с формально небитым проспектом-недоразумением Терреллом Гоше (UD 12). Между делом были побеждены другие экс-чемпионы и околотопы — Ише Смит и Родригес (оба «удом»), Деян Завец (ТКО 3) и Форман (КО 4).

Да, не самая великолепная оппозиция для того, кто считает себя лучшим в дивизионе. После боя с Канело топ-соперников у Лары не было.

С одной стороны, это лишь косвенно его вина: Лара — спойлер. То есть, боксёр, который умеет обставить в бою всё так, что даже если ты — распрекрасный боец, которым восхищаются толпы, после противостояния с Эрисланди готовься выдержать ушаты критики. Кому такой нужен из промоутеров и на каналах? К слову, чтобы Хёрд выглядел в бою так себе, Лара не нужен: американец и сам «умеет». Правда, корявость ему не сильно мешает клепать победы одну за другой.

Но читателю не интересно переливание из пустого в порожнее, рассказы о том, какие достоинства есть у одного и другого, и какие слабинки просматриваются у бойцов, правда же? Пока не изобрели машину времени, всех всегда интересует одно — как будет проходить бой и кто выиграет. И превью без вразумительного прогноза — это как холостяку пойти в субботу в приличный кабак, а утром воскресенья проснуться дома одному. Вроде бы сходил расслабиться за стаканчиком–другим, но итоговая картина выглядит неполной и так же ощущается.

Никого не удивит, что Эрисланди поначалу будет перебоксировать противника, причём зачастую показательно. Если не случится чего-то экстраординарного (а все прогнозы даются без учёта этого фактора, иначе смысла в них вообще нет), к середине боя и даже немного за этой точкой Лара будет явно вести по очкам — так, что комментаторы заведут привычную песню «оппонента спасёт только победа нокаутом».

Где-то в 6—7 раундах неторопливого боя Хёрд перейдёт от неагрессивных попыток боксировать к более активным действиям и начнёт прессинговать: сначала без особой спешки, затем всё настырнее. Можете представить, сколько он при этом поймает лицом входящих. Но и донесёт гораздо больше, чем в попытках боксировать с боксёром. Кубинец всё же не идеал защиты.

Лара вряд ли будет азартно пользоваться огрехами в защите атакующего противника; он скорее удовлетворится неспешным набором очков, будет спойлерить и считать потом, что «сделал достаточно для победы». Несмотря на пропущенные — есть такая чуйка — Джарретт не остановится и понемногу будет пытаться поломать мельтешашего кубинца. Лара — технарь, а такие чаще других типов боксёров враз стареют на ринге, и не дай бог это случится сегодня: тогда, как говорят у нас, ему «глина». Сомнут после экватора.

Как Эрисланди защищается в бою с активно давящим противником, мы видели только с Ангуло. И поклонникам Лары эти воспоминания вряд ли по душе. Ему придётся работать в темпе и с ударной плотностью Хёрда, останавливать слаггера постоянной комбинационной работой и не пытаться отвисеться у канатов в «ракушке». Поначалу это будет работать, но здоровенного чемпиона IBF даже с быстротой ног и рук Лары будет сложно утомить.

Единственное — американец не давит так, чтобы аж вообще караул. И начинает делать это с опозданием в несколько раундов. Его прессинг опасный своей неумолимостью и непробиваемостью инициатора. Такая себе демо-версия Гассиева. Вопрос: хватит ли 35-летнего кубинца на то, чтобы вытащить победу по очкам в бою с гораздо более интересным для телеканалов и зрителей соперником и не поймать лишнего?

Вопрос на миллион, конечно. Взяв первую половину боя, Эрисланди проведёт равную вторую, либо проиграет в ней несколько раундов. Возможно, побывает на настиле ринга, но не даст себя смять. Судьям не позавидуешь: могут отдать как одному, так и другому. Де-факто выиграет Лара, однако то, насколько он непривлекателен для рынка США и некоторые недоработки во второй половине боя могут сыграть свою роль — и титулы под недовольный гул зала передадут Хёрду.

Если кубинец отбоксирует идеально, за ним комфортная победа. Но идеально он не отбоксирует: Джарретту на руку будет тенденция, согласно которой Лара в последние годы стал более зрелищным, что ли; начал распускать руки и больше налегать на силовые удары. Вдобавок, засушенного до 69,9 кг полутяжа Хёрда таскать и затыкивать все 12 раундов — задача для малыша Лары огромной сложности.

Но главное — не пропускать. Удары Джарретта вроде бы и медленные, и летят без остроты и взрыва, но соперников почему-то шатают на раз. И всё же задавить Эрисланди только за счёт разницы в габаритах, пускай она и чудовищна, и прессинга он не должен. По крайней мере, внимательного и собранного Эрисланди.

Кубинцу будет сложно, возможно, сложнее, чем когда-либо в ринге. Но должен брать. И работать больше, чем обычно — а не как небезызвестный Броунер. Потому что альтернатива — поражение, безтитульное прозябание и постепенное забвение. А деньги на топливо для «кубика», маслкара и других дорогих игрушек из гаража Ларе надо где-то брать. Так что без победы домой ехать негоже.

Победитель выйдет на третьего чемпиона в лайтмидле — обладателя пояса WBC Жермелла Чарло. Тоже, блин, тот ещё бой для гадания на кофейной гуще.

Автор вытащил катетеры из вен, кое-как доковылял до ноута и, иссякнув по пути, успел набрать: Лара