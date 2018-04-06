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«Дуэль взглядов»: Лара и Хёрд, Труэкс и Дигейл, Уильямс и Галлимор встретились на финальной пресс-конференции — фото
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«Дуэль взглядов»: Лара и Хёрд, Труэкс и Дигейл, Уильямс и Галлимор встретились на финальной пресс-конференции — фото 

Vringe.com 5 часов назад
Фото: Vringe.com
Накануне в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялась финальная пресс-конференция — осталось меньше двух суток до интригующего боксёрского шоу от Эла Хэймона.
В ночь на 8 апреля по восточноевропейскому времени в главном событии вечера встретятся чемпионы первого среднего веса (до 69,9 кг) — обладатель титула IBF американец Джарретт Хёрд (21-0, 15 КО) и обладатель титулов WBA Super/IBO кубинец Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО).
В андеркарде американский чемпион Кейлеб Труэкс (29-3-2, 18 КО) попытается защитить титул по версии IBF в весе до 76,2 кг в реванше с чемпионом бывшим, британцем Джеймсом Дигейлом (23-2-1, 14 КО).
А Джулиан Уильямс (24-1-1, 15 КО) из США и уроженец солнечной Ямайки Натаниэль Галлимор (20-1-1, 17 КО) определят обязательного претендента по линии IBF в весе до 69,9 кг.
Фотогалерея от BoxingScene и Stephanie Trapp
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