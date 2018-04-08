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Хёрд победил Лару в объединительном бою
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Хёрд победил Лару в объединительном бою 

Чемпионат.com 11 часов назад
Фото: Vringe.com
В ночь с 7 на 8 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал объединительный поединок в первом среднем весе между обладателем титула по версии IBF Джареттом Хёрдом и чемпионом по версиям WBA и IBO Эрисланди Ларой.
Первая половина поединка прошла под диктовку кубинца, но во второй его части инициативу перехватил Хёрд. В заключительном раунде ему даже удалось отправить Лару в нокдаун, но оформить досрочную победу он не сумел. По итогам двенадцати раундов судьи насчитали победу Хёрда раздельным решением — 114:113, 113:114, 114:113.
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