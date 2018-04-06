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Лара — Чарло: Жди воскресенья и подписывай контракт
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Лара — Чарло: Жди воскресенья и подписывай контракт 

Vringe.com 4 часа назад
Фото: Vringe.com
Обладатель титулов WBA Super и IBO в первом среднем весе (до 69,9 кг) кубинец Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО) предпочитает не думать о потенциальной унификации с Жермеллом Чарло (30-0, 15 КО), которому в этой категории принадлежит пояс WBC. По крайней мере, до предстоящей объединительной встречи с чемпионом IBF Джарреттом Хёрдом (21-0, 15 КО), которая состоится уже завтра в Лас-Вегасе (США).
«Не хочу ничего сейчас слышать о Жермелле Чарло, потому что на бой со мной согласился не он, а Хёрд. Если Чарло хочет, то может подписать контракт уже в воскресенье, и мы начнём готовиться к драке», — заявил Лара.
При этом Эрисланди вновь отметил, что если Хёрд будет действовать в привычной манере «вижу цель — не вижу препятствий», то для него не составит труда взять верх: «Я особо не смотрел записи боёв Хёрда, но как мы все видели по его поединку против (Остина) Траута, в него очень легко попасть. В его интересах было поработать над защитой, в противном случае бой не продлится долго».
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