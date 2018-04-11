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Лара: Хёрд не смог побить меня уверенно — хочу незамедлительный реванш!
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Лара: Хёрд не смог побить меня уверенно — хочу незамедлительный реванш! 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Кубинский экс-чемпион мира в первом среднем весе Эрисланди Лара (25-3-2, 14 КО) категорически не согласен с вердиктом судей по итогам его 12-раундового противостояния с американцем Джарреттом Хёрдом (22-0, 15 КО) и надеется на незамедлительный реванш, чтобы подарить зрителям «ещё один невероятный бой».
7 апреля в Лас-Вегасе (США) Хёрд выиграл у Лара унификацию за титулы WBA, IBF и IBO, одержав победу раздельным решением судей.
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«Showtime, Флойд Мэйуэзер, Жермелл Чарло, Стив Фархуд, Поли Малиньяджи и все остальные, кто присутствовал на поединке, увидели мою победу, — отмечает Лара в интервью BoxingScene. — Ума не приложу, как (судья) Дэйв Морретти отдал мне только один раунд из первых пяти. Это неприемлемо и подозрительно. Не зря я был против (его кандидатуры) до боя и хотел, чтобы его заменили, но это не было сделано».
«Хочу незамедлительный реванш, — заявил Эрисланди. — Чувствую, что это был невероятный бой, ведь мы рубились кость в кость и подарили фанам хорошее зрелище. Перед началом заключительного раунда я был уверен, что вёл в три-четыре очка, поскольку попадал чётче и сильнее. Никакого неуважения Хёрду, он настоящий молодой воин, но он говорил, что станет первым, кто выиграет у меня уверенно, однако этого не случилось.
«С нетерпением жду разбора поединка и рассчитываю на реванш, от которого в первую и главную очередь выиграют болельщики. Хочу закрыть последнюю главу своей карьеры драматичными войнами!», — разгорячился кубинец.
Лара Vs Хёрд как демо-версия боя Усик Vs Гассиев — репортаж vRINGe о поединке Хёрд-Лара
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