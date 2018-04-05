Лара, Хёрд, Труэкс, Уильямс и Галлимор на открытой тренировке: фото

7 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится масштабный вечер бокса от Premier Boxing Champions Эла Хэймона.

В главном событии шоу в объединительном поединке встретятся чемпионы первого среднего веса (до 69,9 кг), обладатель титула IBF американец Джарретт Хёрд (21-0, 15 КО) и обладатель титулов WBA Super/IBO кубинец Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО).

В андеркарде реванш проведут боксёры второго среднего веса (до 76,2 кг): экс-чемпион британец Джеймс Дигейл (23-2-1, 14 КО) попытается делом доказать случайность поражения американцу Кейлебу Труэксу (29-3-2, 18 КО) и отобрать титул по версии IBF.

В поединке между американцами Джулианом Уильямсом (24-1-1, 15 КО) и Натаниэлем Галлимором (20-1-1, 17 КО) определится обязательный претендент по линии IBF в весе до 69,9 кг.

Накануне состоялась открытая тренировка.

Фоторепортаж: BoxingScene / Stephanie Trapp

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