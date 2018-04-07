Лара не ставит Хёрда в топ-10 своих соперников

Кубинский обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBA Super и IBO в суперполусреднем весе (до 69,9 кг) Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО) объяснил, на чём базируется его уверенность в победе над американцем Джарреттом Хёрдом (21-0, 15 КО), которому принадлежит пояс IBF. По словам Лара, Джарретт не просто не является лучшим из всех, с кем ему доводилось выходить в ринг, но и на позицию в десятке не претендует.

«Не могу не отдать Хёрду дань уважения за то, что он согласился драться, ведь обычно никто не горит желанием выходить против меня в ринг, — говорит Эрисланди. — Все знают, что я люблю соперников с таким стилем, как у него. Более того, я сражался с оппонентами и выше, и лучше, чем он, и вы увидите не что иное, как полное моё доминирование. Да он даже в топ-10 моих соперников не входит».

Объединительный поединок Лара-Хёрд станет главным событием вечера бокса 7 апреля в Лас-Вегасе (США).

«А» должен побеждать «В» — представление этого поединка от vRINGe

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