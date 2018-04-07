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Озвучены гонорары участников шоу Лара−Хёрд
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Озвучены гонорары участников шоу Лара−Хёрд 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Атлетическая комиссия штата Невада огласила гонорары участников вечера бокса, который состоится в ночь на 8 апреля по восточноевропейскому времени в Hard Rock Hotel and Casino (Лас-Вегас, США).
Чемпионы Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО) и Джарретт Хёрд (21-0, 15 КО), которым предстоит объединительный бой за титулы по версиям IBF, IBO и «суперчемпиона» WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг), заработают соответственно $1 млн и $500 тыс.
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Бывший чемпион IBF в весе до 76,2 кг Джеймс Дигейл (23-2-1, 14 КО) встретится со своим обидчиком, действующим чемпионом Кейлебом Труэксом (29-3-2, 18 КО) в реванше. Оба бойца получат по $300 тыс.
А Джулиан Уильямс (24-1-1, 15 КО) и Натаниэль Галлимор (20-1-1, 17 КО), которым предстоит определить обязательного претендента по линии IBF в весе до 69,9 кг, заработают по $40 тыс.
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