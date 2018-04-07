Прямая онлайн трансляция: Эрисланди Лара — Джарретт Хёрд, Джеймс Дигейл — Кейлеб Труэкс II

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Лас-Вегасе (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— Бой за объединение титулов чемпиона мира по версиям IBF, IBO и «суперчемпиона» WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) между кубинцем Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО) и американцем Джарреттом Хёрдом (21-0, 15 КО).

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ боя Лара-Хёрд от vRINGe.com Андеркард

— Матч-реванш за звание чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем весе (до 76,2 кг) между обладателем титула Кейлебом Труэксом (29-3-2, 18 КО) и британцем Джеймсом Дигейлом (23-2-1, 14 КО).

— 12-раундовый бой за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) между американцем Джулианом Уильямсом (24-1-1, 15 КО) и Натаниэлем Галлимором (20-1-1, 17 КО) из Ямайки.

— 8-раундовый бой в суперсреднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцами Альфредо Ангуло (24-6, 20 КО) и Серхио Мора (28-5-2, 9 КО).

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (8 апреля) — 05:00 (Киев/Москва), 08:00 (Астана)

РЕЗУЛЬТАТЫ, ВИДЕО и ФОТО взвешивания боксёров

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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