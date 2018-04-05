Самым зрелищным спортивным событием года стали бои RCC Boxing Promotion

Лучшим спортивным событием 2017 года стал вечер профессионального бокса в Екатеринбурге и поединок Александра Поветкина с Хаммером. К такому мнению пришли организаторы национальной премии «Событие года».

Зрелищное мероприятие было организовано RCC Boxing Promotions совместно с режиссером-постановщиком Алексеем Сечиновым, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.

Церемония вручения ежегодной премии прошла 4 апреля в Москве в ARBAT-HALL. Ею отмечают лидеров среди организаторов зрелищных мероприятий, на которых можно и нужно равняться, а также лучших профессионалов, которые создают события в России.

"Мы очень рады, что вошли в число победителей. Любой труд должен вознаграждаться, а такая награда не только повышает мотивацию, но и дает обратную связь от зрителей наших проектов. С каждым разом мы стараемся все выше поднимать «планку» — каждое следующее мероприятие стремимся сделать лучше предыдущего, удивить чем-то новым, запомниться и остаться в сердце", — поделился создатель RCC Boxing Promotions Алексей Титов

"Событие года-2017" было приурочено к открытию школы бокса в Екатеринбурге. Благодаря искусно созданному видеоряду, музыкальному сопровождению и красоте постановки, бой Поветкина с Хаммером был отмечен за «Лучшее применение инновационных технологий» и стал самым обсуждаемым спортивным событием.

В ближайшее время в столице Урала пройдет еще одно грандиозное шоу — 22 апреля ДИВС примет новый масштабный вечер бокса. Его главным событием станет двенадцатираундовый поединок в легком весе между россиянином Павлом Маликовым и индонезийцем Дауда Йорданом. Также на ринге сойдутся не имеющий поражений Заур Абдуллаев (России) и колумбиец Дейнера Беррио.

Подробная программа мероприятия — на сайте организаторов: http://rccboxing.pro/.