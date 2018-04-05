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Пьянич: «Постараемся пройти в полуфинал Лиги Чемпионов»
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Пьянич: «Постараемся пройти в полуфинал Лиги Чемпионов» 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Полузащитник туринского «Ювентуса» Миралем Пьянич рассказал о настрое своей команды на ответный матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Реала".
"Конечно, мы разочарованы результатом первого матча с «Реалом». На следующий день Аллегри дал нам понять, что мы должны дать бой в ответной встрече. Мы поедем в Мадрид и постараемся пройти в полуфинал. Мы не сдаёмся, потому что в футболе случается всякое. В ответной игре у нас будет шанс исправить наши ошибки" — приводит слова Пьянича Football Italia.
Напомним, что первый матч между «Ювентусом» и «Реалом» завершился разгромной победой «сливочных» со счётом 3:0. Ответный поединок состоится на «Сантьяго Бернабеу» 11 апреля.
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