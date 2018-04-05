Данил Винник проведет бой с Артемом Пашпориным

Трехкратный чемпион мира по кикбоксингу Данил Винник проведет бой за титул интерконтинентального чемпиона WKU с одним из топовых спортсменов российского К-1 Артемом «Шпорой» Пашпориным. Бой пройдет 13 апреля в Краснодаре.

Промоутер турнира Алексей Яценко : «Изначально Винник должен был провести титульный бой против чемпиона мира и Европы по савату, Людовика Нассибу. Но из-за травмы француза встреча было отложена. Пашпорин анонсировался в качестве соперника звездного Энрико Келя в одном из главных боев на турнире ACB-KB в апреле. Но за несколько недель до старта команда Артема получила от организаторов уведомление, что бой не состоится из-за отказа Келя. Для моего подопечного Пашпорин — это более сложный соперник, чем все, с кем он встречался до этого, более опытный. В его активе победы над такими бойцами, как Космо Алешандре и Крис Нгимби, а также опыт встреч со звёздами К1 первой величины — Джорджио Петросяном и Буакавом Банчамеком. Пашпорин — на пике подготовки, он горит, голоден до боя, ведь после отмены боя на ACB бой в Краснодаре — возможность реализоваться».

Данил Винник (Краснодар) трехкратный чемпион мира по кикбоксингу, неоднократный призер чемпионата мира и кубка мира по кикбоксингу, чемпион Европы по сават.

Артем Пашпорин (Нижний Новгород) — один из самых перспективных российских спортсменов K-1, обладатель кубка России по тайскому боксу 2015 г, экс-чемпион мира «W5», чемпион мира GPRO.

Бой Винник-Пашпорин станет главным событием международного турнира PRIME Selection сезона-2018.