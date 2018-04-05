Де Ла Хойя — Джошуа и Уайлдеру: Идите ко мне, я сделаю вас звёздами!

Глава промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, чья главная звезда Канело Альварес основательно утратила в блеске после громкой допинговой истории, решил обратить на себя внимание, предложив двум ведущим супертяжам современности Дионтэю Уайлдеру и Энтони Джошуа несметные богатства и легендарное наследие. Правда, у Оскара есть условие: оба чемпиона должны стать его подопечными, расставшись, соответственно, с Элом Хэймоном и Эдди Херном.

«Если Энтони Джошуа и Дионтэй Уайлдер хотят обрести популярность в США и завязать с заурядными рейтингами на Showtime, пусть позвонят мне, и я сделаю их суперзвёздами в этой прекрасной стране, — приводит слова Оскара BoxingScene. — Бой Джошуа посмотрело 400 тысяч домохозяйств, а Уайлдера — 1.2 миллиона. Я говорю о том, что он не делает огромные деньги! Он чемпион, и я это уважаю. Но он далеко не Майк Тайсон ».

«Я люблю бокс, я жил им всю свою жизнь и хочу, чтобы Энтони Джошуа однажды стал легендой, получая при этом самые большие гонорары! — не унимается «Золотой мальчик». — Будь я промоутером Уайлдера, я бы отправил его в Британию на бой с Джошуа, а потом провёл реванш в Штатах. Я сделал Уайлдера чемпионом, и посмотрите, что с ним с тех пор стало».

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