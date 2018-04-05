Армянин Ованнисян сразится за пояс WBC с небитым чемпионом Рэем Варгасом 

27-летний чемпион мира по версии WBC во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) мексиканец Рэй Варгас (31-0, 22 КО) третью защиту титула проведёт в бою с представителем Армении Азатом Ованнисяном (14-2, 11 КО). Об этом сообщает пресс-релиз организаторов боя. Поединок состоится 12 мая на арене Тurning Stone Resort Casino в Вероне, штат Нью-Йорк (США). Варгас: «Ованнисян — взрывной и быстрый, но я буду готов выиграть у него в ярком стиле». Ованнисян: «Это самый важный бой в карьере. Я шёл к нему всю жизнь. Бой предстоит тяжёлый, но я сделаю всё, чтобы завоевать титул».
2 декабря Варгас сохранил титул, пройдя по очкам претендента из Колумбии Оскара Негрете (17-1, 7 КО). : 119-109, 119-109 и 120-108. 9 марта Ованнисян в равном бою победил экс-претендента на титул чемпиона мира американца Ронни Риоса (29-3, 13 КО), забив его в 6-м раунде. Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.