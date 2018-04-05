Армянин Ованнисян сразится за пояс WBC с небитым чемпионом Рэем Варгасом

27-летний чемпион мира по версии WBC во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) мексиканец Рэй Варгас (31-0, 22 КО) третью защиту титула проведёт в бою с представителем Армении Азатом Ованнисяном (14-2, 11 КО). Об этом сообщает пресс-релиз организаторов боя. Поединок состоится 12 мая на арене Тurning Stone Resort Casino в Вероне, штат Нью-Йорк (США). Варгас: «Ованнисян — взрывной и быстрый, но я буду готов выиграть у него в ярком стиле». Ованнисян: «Это самый важный бой в карьере. Я шёл к нему всю жизнь. Бой предстоит тяжёлый, но я сделаю всё, чтобы завоевать титул».