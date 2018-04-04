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Боксер Альварес заявил о своей невиновности в допинг-скандале
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Боксер Альварес заявил о своей невиновности в допинг-скандале 

Газета.Ru 4 апреля 2018
Фото: Reuters
Мексиканский боксер Сауль Альварес прокомментировал обвинения в свой адрес в связи с нахождением запрещенных веществ у себя в крови. Об этом сообщает «Советский спорт».
"Мне очень грустно. Я чувствую бессилие от того, что наш бой с Головкиным не состоится. Мне скрывать нечего, я хочу быть честен. Сделаю все, чтоб доказать свою невиновность. Я никогда не принимал запрещенные препараты. Всегда работал честно.
Жаль, что меня обвиняют в том, чего я не делал. Буду предельно осторожен, чтоб больше этого не повторилось", — приводит слова Альвареса USA TODAY.
Ранее сообщалось, что повторный поединок между казахстанским боксером в среднем весе Геннадием Головкиным и мексиканцем Альваресом не состоится.
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