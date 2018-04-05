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Баду Джек после боя со Стивенсоном собирается приняться за россиян
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Баду Джек после боя со Стивенсоном собирается приняться за россиян 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Дополнительные килограммы веса принесли силу и скорость перед боем с чемпионом мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 KO). В этом, прислушиваясь к себе, уверен экс-чемпион WBC из дивизиона ниже Баду Джек (22-1-2, 13 КО).
«Полутяжёлый вес сделать непросто, ведь я от природы крупный парень… Но теперь в моих ударах больше энергии и мощи, так что я выйду избивать Стивенсона, — угрожает претендент. — Я тут не в игры играю, и всегда заряжаюсь на нокаут. Да, у Адониса есть мощная плюха, да и как боксёр он очень неплох. Он не тупой боец или примитивный панчер. Бой предстоит очень интересный, яркий для фанатов».
19 мая эти двое сойдутся на ринге в Монреале (Канада), пишет BoxingScene.
«Первым делом — Стивенсон. А затем я примусь за других чемпионов дивизиона», — заочно пугает Баду Дмитрия Бивола, Артура Бетербиева и Сергея Ковалёва.
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