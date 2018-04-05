Баду Джек после боя со Стивенсоном собирается приняться за россиян

Дополнительные килограммы веса принесли силу и скорость перед боем с чемпионом мира по версии WBC в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Адонисом Стивенсоном (29-1, 24 KO). В этом, прислушиваясь к себе, уверен экс-чемпион WBC из дивизиона ниже Баду Джек (22-1-2, 13 КО).

«Полутяжёлый вес сделать непросто, ведь я от природы крупный парень… Но теперь в моих ударах больше энергии и мощи, так что я выйду избивать Стивенсона, — угрожает претендент. — Я тут не в игры играю, и всегда заряжаюсь на нокаут. Да, у Адониса есть мощная плюха, да и как боксёр он очень неплох. Он не тупой боец или примитивный панчер. Бой предстоит очень интересный, яркий для фанатов».

19 мая эти двое сойдутся на ринге в Монреале (Канада), пишет BoxingScene.

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