Президент WBC закрыл «дело Уайлдера» после того, как чемпион извинился

Как мы сообщали ранее, президента WBC Маурисио Сулеймана шокировало признание чемпиона-супертяжа Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) — в эфире Power 105.1 FM американец заявил, что мечтает убить соперника в ринге.

Сулейман дал отчётливо понять, что такое поведение является недопустимым и даже пригрозил чемпиону дисциплинарным комитетом. Но, похоже, на этом история закончилась.

Цитируем функционера: «Знаете, это точно также, как когда-то в детстве мы говорили: „Блин, мама меня за это убьёт“. Это же не значит, что мама действительно собирается убивать, просто так говорят. Это — фразеологизм, идиома. Дионтэй сказал, что сильно сожалеет о том, как прозвучали его слова о якобы желании убить соперника в ринге. Впрочем, вскоре он и сам объяснится».

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