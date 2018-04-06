Поветкин назначен претендентом на бой с Джошуа

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Сегодня Поветкин назначен обязательный претендентом к Джошуа по WBA!

Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа НЕ имеет права ни с кем драться до Саши! 30 дней на переговоры. !— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 6 апреля 2018 г.