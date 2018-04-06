Поветкин назначен претендентом на бой с Джошуа

Россиянин Александр Поветкин официально назначен обязательным претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), которым владеет британец Энтони Джошуа. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.
"Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом на бой с Джошуа, — написал Рябинский. — Срок на организацию поединка — 150 дней с сегодняшнего дня, 30 дней на переговоры, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем боксировать до Саши".
31 марта в Кардиффе Поветкин нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил интернациональный титул Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентальный титул WBA. В тот же вечер Джошуа победил новозеландца Джозефа Паркера по очкам. Британец защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA с приставкой "супер" и Международной боксерской федерации (IBF) и отобрал у Паркера пояс WBO.
Внимание!
Сегодня Поветкин назначен обязательный претендентом к Джошуа по WBA!
Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа НЕ имеет права ни с кем драться до Саши! 30 дней на переговоры. !— Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) 6 апреля 2018 г.
Оставшийся пояс в супертяжелом весе — Всемирного боксерского совета (WBC) — принадлежит американцу Деонтею Уайлдеру. Джошуа сможет провести объединительный бой с Уайлдером только после поединка с Поветкиным.