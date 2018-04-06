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Житель Екатеринбурга выиграл суд из-за несостоявшегося боя Поветкина со Стиверном
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Житель Екатеринбурга выиграл суд из-за несостоявшегося боя Поветкина со Стиверном 

Rambler News Service 5 часов назад
Фото: ТАСС
Екатеринбуржец выиграл суд у компании «Мир бокса», которая отказывалась ему вернуть деньги за билет на несостоявшийся поединок между Александром Поветкиным и Бермейном Стиверном. Компания не хотела платить из-за того, что якобы истек срок возврата денег, пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу Свердловского областного суда.
Максим Т. купил восемь билетов по разной цене в общей сложности на 27 тысяч рублей. Запланированный поединок 17 декабря 2016 года не состоялся, вместо него прошел бой Поветкина с Джоаном Дюопом. Семь человек сходили на бой, а один билет остался неиспользованным. Между тем, на сайте ООО «Дирекция театрально-зрелищных и спортивных касс» появилось объявление, что возврат денег за неиспользованные билеты будет проводиться с 26 по 31 декабря 2016 года. Максим по какой-то причине не смог прийти в указанные дни и попытался сдать билет 1 марта.
Билет принять отказались, и болельщик обратился в суд. В качестве компенсации он просил 27 тысяч рублей. Однако в ленинском суде вынесли решение хоть и в его пользу, но с меньшей суммой. Таким образом, екатеринбуржец получит четыре тысячи рублей — стоимость билета, кроме того четыре тысячи в виде неустойки, 245 рублей в качестве процентов, одну тысячу рублей как компенсацию за моральный вред и четыре тысячи 622 рубля штрафа. В общей сложности болельщик получит с компании «Мир бокса» 14047 рублей.
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 Ещё 3 источника 
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