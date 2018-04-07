Диллиан Уайт недоволен Поветкиным 

Британский боксёр-супертяжеловес Диллиан Уайт выразил недовольство заявлением Александра Поветкина о том, что россиянина интересует только бой с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBO, WBO и IBF Энтони Джошуа. Ранее сообщалось, что Поветкин дал предварительное согласие на бой против Диллиана Уайта.
«Ну же, Саша, прекрати колебаться, на прошлой неделе ты сказал, что будешь драться со мной, почему ты резко поменял мнение? Я — первый номер в рейтинге WBC, но всё ещё рад был бы встретиться с тобой», — написал в своём «твиттере» Диллиан Уайт.