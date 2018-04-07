Диллиан Уайт недоволен Поветкиным

«Ну же, Саша, прекрати колебаться, на прошлой неделе ты сказал, что будешь драться со мной, почему ты резко поменял мнение? Я — первый номер в рейтинге WBC, но всё ещё рад был бы встретиться с тобой», — написал в своём «твиттере» Диллиан Уайт.