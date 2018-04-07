Тренер Уайлдера на примере Кличко объяснил, что с Дионтэем всё нормально

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) является крутейшим панчером современности, а отсутствие у него классической техники не является изъяном. Об этом в интервью Sky Sports рассказал тренер непобеждённого нокаутёра Джей Дис, для пущей убедительности приведя в пример братьев Кличко.

«Умение бить и нокаутировать — это, во многом, дар Божий. Ты можешь улучшить ударную мощь благодаря тренировкам и правильной технике, но не больше чем на 10-13 процентов. Поэтому один парень бьёт кого-то — и что-то происходит, а другой делает то же самое — и без результата. Уверен, что никто в мире не бьёт так сильно, как Дионтэй», — заявил Дис.

«Люди не понимают, что видят, — утверждает тренер чемпиона. — Когда парень настолько высок, как Дионтэй, он может выглядеть неуклюжим. И я бы соврал, сказав, что он всё делает по учебнику. Но посмотрите на братьев Кличко. Владимир был наиболее технически совершенным бойцом за последние 20 лет. Виталий был неортодоксален — руки не на месте, размашистые удары. Тем не менее, они оба будут в Зале славы. Боксировать можно по-разному. Взять (второй) бой с Бермейном Стиверном. Первый нокдаун был в стиле Владимира — идеальная двоечка. А второй и третий уже в стиле Виталия».

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