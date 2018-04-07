Ещё
Тренер Уайлдера на примере Кличко объяснил, что с Дионтэем всё нормально
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тренер Уайлдера на примере Кличко объяснил, что с Дионтэем всё нормально 

Vringe.com 47 минут назад
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе американец Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) является крутейшим панчером современности, а отсутствие у него классической техники не является изъяном. Об этом в интервью Sky Sports рассказал тренер непобеждённого нокаутёра Джей Дис, для пущей убедительности приведя в пример братьев Кличко.
«Умение бить и нокаутировать — это, во многом, дар Божий. Ты можешь улучшить ударную мощь благодаря тренировкам и правильной технике, но не больше чем на 10-13 процентов. Поэтому один парень бьёт кого-то — и что-то происходит, а другой делает то же самое — и без результата. Уверен, что никто в мире не бьёт так сильно, как Дионтэй», — заявил Дис.
«Люди не понимают, что видят, — утверждает тренер чемпиона. — Когда парень настолько высок, как Дионтэй, он может выглядеть неуклюжим. И я бы соврал, сказав, что он всё делает по учебнику. Но посмотрите на братьев Кличко. Владимир был наиболее технически совершенным бойцом за последние 20 лет. Виталий был неортодоксален — руки не на месте, размашистые удары. Тем не менее, они оба будут в Зале славы. Боксировать можно по-разному. Взять (второй) бой с Бермейном Стиверном. Первый нокдаун был в стиле Владимира — идеальная двоечка. А второй и третий уже в стиле Виталия».
Читайте также: Президент WBC закрыл «дело Уайлдера» после того, как чемпион извинился
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Эрисланди Лара может потушить Хёрду свет, считает спарринг-партнёр кубинца Реванш Головкин–Альварес можно было спасти, надеемся на сентябрь — Сулейман Одной строкой: Портер требует у WBC объяснений, Брауну грозит срок
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости29
«Я не заинтересован в деньгах „Зенита“1
Ягудин с женой попали в больницу28
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение