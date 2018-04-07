Эррол Спенс: Майки Гарсиа просто пиарится на моём имени

Чемпион IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Эррол Спенс (23-0, 20 КО) прокомментировал высказывания соотечественника, чемпиона по версии IBF в весе до 63,5 кг и по версии WBC в весе до 61,2 кг Майки Гарсиа (38-0, 30 КО). Тот не единожды заявлял о желании покорить полусредний вес и встретиться со Спенсом.

Правда сам Спенс считает «желания» Гарсии игрой на публику: «Если он хочет драться, то пускай поднимается (в весе). Очевидно же, что он просто использует моё имя. Так что прекратите. Тут не о чём говорить».

Интересно, что в свою очередь Спенс не прочь сразиться с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), выступающим в среднем весе (до 72,6 кг): «Конечно же, хочу драться с Альваресом. Я вообще не считаю его средневесом. Как по мне, он — боец первого среднего веса (до 69,9 кг)».

Уже по традиции досталось чересчур травматичному чемпиону WBC/WBA Super в весе до 66,7 кг американцу Киту Тёрману (28-0, 22 КО): «Похоже, он устал. Как минимум, он потерял голод. Чувак настолько часто травмируется. Даже не знаю, были ли когда-либо похожие случаи. Не удивлюсь, если Тёрман на самом деле мечтает бросить к чертям бокс и укатить к жене на родину (фото), чтобы прожить там остаток жизни в радости и ни о чём не париться. Но в любом случае ему давно пора прекратить прятать от остальных титулы. Чувак, или дерись, или сваливай».

Также Спенс подтвердил, что готов дать реванш британцу Келлу Бруку (37-2, 26 КО), если тот возьмёт титул в первом среднем весе: «Если он возьмёт титул, скорее всего я снова отправлюсь в Великобританию. За мной точно не заржавеет».

Напомним, в мае 2017-го года в Шеффилде (Великобритания) Спенс отобрал титул у Брука, победив того техническим нокаутом в чемпионских раундах.

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Следующую защиту титула Спенс проведёт 16 июня с обязательным претендентом мексиканцем Карлосом Окампо (22-0, 13 КО) — бой состоится предположительно в Далласе (штат Техас, США).

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