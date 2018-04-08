Хёрд возмущён словами Лары: Если я побил «старого» Траута, то ты тогда кто?

В мае 2016-го Остину Трауту было 32 года, когда американский чемпион мира по версии IBF Джарретт Хёрд (21-0, 15 КО) вынудил его остаться на табуретке перед началом 11-го раунда. Осуждая тот поединок, нынешний противник Хёрда, чемпион WBA/IBO Эрисланди Лара (25-2-2, 14 КО), заявил, что Джарретт «побил уже состарившегося бойца». Американца возмутило такое «лицемерие» боксёра, с которым ему драться уже через несколько часов.

«Он говорит, что Траут был старым в бою со мной, но ты ж старше Траута», — качает головой Джарретт, уверенный в том, что таким образом кубинец пытается принизить наиболее значимую победу в послужном списке противника.

Отметим, что в следующую среду Ларе будет 35 лет.

«А» должен побеждать «В» — представление боя Лара–Хёрд

«Да, некоторые пытаются разыграть эту карту со «старым Траутом», но, по моим ощущениям, в ринге был первоклассный Остин, и возраст там не играл никакой роли, — продолжил Хёрд. — После поражения мне он вернулся и заработал победу. Я считаю, что он ещё может себя показать. А вся эта критика — из-за того, что я вышел в ринг и постепенно передавил его прессингом. Конечно, проще сказать, что «соперник постарел», чем отдать должное тому, кто его «переехал». Но всё ОК. Может, они и после моего боя с Ларой то же самое нести будут. Меня это не парит. Главное — победить».

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хёрд–Траут

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лара–Траут

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