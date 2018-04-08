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Рёичи Тагучи сразится с экс-чемпионом мира из Африки
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Рёичи Тагучи сразится с экс-чемпионом мира из Африки 

Vringe.com 14 минут назад
Чемпион IBF/WBA Super в весе до 49 кг японец Рёичи Тагучи (27-2-2, 12 КО) 20 мая в Токио (Япония) проведёт восьмую защиту титула в бою против бывшего чемпиона мира Хекки Бадлера (31-3, 10 КО) из ЮАР, сообщает ESPN.
31 декабря Тагучи встретился в объединительном поединке с чемпионом IBF Миланом Мелиндо (37-3, 13 КО) из Филиппин и одержал уверенную победу единогласным судейским решением.
Последний проведённый поединок Бадлера — также против Мелиндо. В сентябре 2017-го года представитель ЮАР уступил действующему чемпиону раздельным судейским решением в зрелищном кровавом поединке.
В андеркарде боя Тагучи−Бадлер планируется ещё один чемпионский бой. Чемпион IBF в минимальном весе (до 47,6 кг) Хирото Кёгучи (9-0, 7 КО) проведёт вторую защиту титула. Имя соперника пока что неизвестно.
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