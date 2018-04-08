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Боксировали под рэп: в Екатеринбурге завершился сезон «Лиги бокса»
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Боксировали под рэп: в Екатеринбурге завершился сезон «Лиги бокса» 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
Вчера в Екатеринбурге турниром среди уральских спортсменов завершился первый дебютный сезон «Лиги бокса Урала и Сибири». Лучшие боксеры вошли в сборную, которая поедет на чемпионат России в Воронеж.
— Турнир завершился ярким, красочным боем двух до этого непобежденных возрастных участников (30–40 лет), — рассказал Е1.RU Кирилл, один из организаторов боев. — Победитель получил чемпионский пояс «Лиги бокса Урала и Сибири».
Но не только за кубками и грамотами приехали боксеры.
— Была отобрана сборная команда, которая поедет защищать честь Урала на чемпионате России. Он пройдет в Воронеже в апреле — поделился планами на ближайшее будущее Кирилл.
Посоревноваться в боксе приехали участники не только из Екатеринбурга и области, но из Челябинской области и Пермского края.
— Из Пермского края к нам приехал спортсмен, 600 километров преодолел. Приехал боксировать в финале, но проиграл сопернику из Екатеринбурга. Зрители смогли не только понаблюдать за тем, как мужчины боксируют, но и послушать рэперов и поужинать.
Второй сезон стартует в мае этого года. Создатели «Лиги» решили приурочить его к Дню Победы.
Ранее мы писали, вечер профессионального бокса, который в ДИВСе в феврале 2018 года провела РМК.
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