Боксировали под рэп: в Екатеринбурге завершился сезон «Лиги бокса»

Вчера в Екатеринбурге турниром среди уральских спортсменов завершился первый дебютный сезон «Лиги бокса Урала и Сибири». Лучшие боксеры вошли в сборную, которая поедет на чемпионат России в Воронеж.

— Турнир завершился ярким, красочным боем двух до этого непобежденных возрастных участников (30–40 лет), — рассказал Е1.RU Кирилл, один из организаторов боев. — Победитель получил чемпионский пояс «Лиги бокса Урала и Сибири».

Но не только за кубками и грамотами приехали боксеры.

— Была отобрана сборная команда, которая поедет защищать честь Урала на чемпионате России. Он пройдет в Воронеже в апреле — поделился планами на ближайшее будущее Кирилл.

Посоревноваться в боксе приехали участники не только из Екатеринбурга и области, но из Челябинской области и Пермского края.

— Из Пермского края к нам приехал спортсмен, 600 километров преодолел. Приехал боксировать в финале, но проиграл сопернику из Екатеринбурга. Зрители смогли не только понаблюдать за тем, как мужчины боксируют, но и послушать рэперов и поужинать.

Второй сезон стартует в мае этого года. Создатели «Лиги» решили приурочить его к Дню Победы.

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