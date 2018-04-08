Джулиан Уильямс переборол Натаниэля Галлимора

Hard Rock Hotel and Casino, Лас-Вегас, штат Невада, США. В поединке за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Джулианом Уильямсом (25-1-1, 15 КО) из США и Натаниэлем Галлимором (20-2-1, 17 КО) из Ямайки победил американец. Со стартового гонга Уильямс благодаря отличному джебу установил удобную дальнюю дистанцию. Прессинг Галлимора не работал, т.к. уроженец Ямайки преимущественно сокращал дистанцию, не выбрасывая ударов. Также на руку Уильямса была плохая привычка Галлимора держать переднюю руку низко опущенной. В 3-м раунде американец принялся инициировать бой в инфайтинге, здорово пробивал апперкоты. А в 4-м раунде Уильямс решил поработать первым номером. Затея оказалась неоправданной — Галлимор неплохо контратаковал, тем самым положив первый раунд в свою копилку. Американец по-прежнему больше выбрасывал и даже больше попадал, но удары Галлимора были гораздо опаснее. Уильямс сосредоточился на работе по корпусу, чем существенно измотал оппонента. После экватора поединок начал изобиловать клинчами, захватами рук и боданием, но опытнейший рефери Тони Уикс неплохо контролировал бой, вовремя разводил боксёров. В чемпионских раундах Галлимор, чувствуя, что уступает на картах судей, пошёл ва-банк. Закончилась вылазка для боксёра из Ямайки печально — Уильямс перехватил инициативу и был близок завершить поединок досрочно в 11-м раунде. Вердикт судей — 114:114, 116:112 и 117:110 в пользу Уильямса.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Уильямс-Галлимор (появится в скором времени)

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