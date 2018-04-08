Ещё
Джулиан Уильямс переборол Натаниэля Галлимора
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джулиан Уильямс переборол Натаниэля Галлимора 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Hard Rock Hotel and Casino, Лас-Вегас, штат Невада, США. В поединке за статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Джулианом Уильямсом (25-1-1, 15 КО) из США и Натаниэлем Галлимором (20-2-1, 17 КО) из Ямайки победил американец. Со стартового гонга Уильямс благодаря отличному джебу установил удобную дальнюю дистанцию. Прессинг Галлимора не работал, т.к. уроженец Ямайки преимущественно сокращал дистанцию, не выбрасывая ударов. Также на руку Уильямса была плохая привычка Галлимора держать переднюю руку низко опущенной. В 3-м раунде американец принялся инициировать бой в инфайтинге, здорово пробивал апперкоты. А в 4-м раунде Уильямс решил поработать первым номером. Затея оказалась неоправданной — Галлимор неплохо контратаковал, тем самым положив первый раунд в свою копилку. Американец по-прежнему больше выбрасывал и даже больше попадал, но удары Галлимора были гораздо опаснее. Уильямс сосредоточился на работе по корпусу, чем существенно измотал оппонента. После экватора поединок начал изобиловать клинчами, захватами рук и боданием, но опытнейший рефери Тони Уикс неплохо контролировал бой, вовремя разводил боксёров. В чемпионских раундах Галлимор, чувствуя, что уступает на картах судей, пошёл ва-банк. Закончилась вылазка для боксёра из Ямайки печально — Уильямс перехватил инициативу и был близок завершить поединок досрочно в 11-м раунде. Вердикт судей — 114:114, 116:112 и 117:110 в пользу Уильямса.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Уильямс-Галлимор (появится в скором времени)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Дуэль взглядов»: Лара и Хёрд, Труэкс и Дигейл, Уильямс и Галлимор встретились на финальной пресс-конференции — фото Команда Головкина зарезервировала на 5 мая новую арену Дигейл вернул титул IBF, перебоксировав Труэкса в невероятно скучном поединке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»15
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.1
Ягудин с женой попали в больницу28
Яквинта заявил, что сразу же согласился на бой против Нурмагомедова
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение