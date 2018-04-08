Дигейл вернул титул IBF, перебоксировав Труэкса в невероятно скучном поединке

Hard Rock Hotel and Casino, Лас-Вегас, штат Невада, США. Матч-реванш за звание чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем весе (до 76,2 кг) между обладателем титула Кейлебом Труэксом (29-4-2, 18 КО) из США и британцем Джеймсом Дигейлом (24-2-1, 14 КО) завершился победой последнего.

Со стартового раунда Дигейл принялся выбрасывать гораздо больше ударов, чем он это делал в первом поединке. Но самый лучший удар у британца получился головой — точно в челюсть Труэкса. Точно такой же фокус Дигейл повторил и во 2-м раунде. Оба случая остались незамеченными со стороны Роберта Бёрда , рефери поединка.

Приняв эстафетную палочку, в 3-м раунде Труэкс посёк головой Дигейла (возле правого глаза). Американец здорово провёл 3-ю трёхминутку, несколько раз потряс Дигейла, вынудил британца спасаться в клинче. Труэкс принялся контролировать ход боя, а Дигейлу, как и в первом поединке, пришлось с невероятной скоростью наматывать круги по периметру ринга.

В 6-м раунде Дигейл был несколько активнее, здорово пробивал по корпусу Труэкса. После экватора британец, как минимум, выровнял ход боя. Но в 10-м раунде Бёрд снял зачётный пункт с Дигейла за удар плечом.

Бой, заслуженно претендующий на звание худшего в 2018-ом году, прошёл всю дистанцию. Судейский вердикт: 117:110, 114:113 и 114:113 в пользу Дигейла.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Труэкс-Дигейл (появится в скором времени)

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