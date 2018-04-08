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Абдусаламов в инвалидной коляске приехал на бой Нурмагомедова и Яквинты
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Абдусаламов в инвалидной коляске приехал на бой Нурмагомедова и Яквинты 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Российский боксер Магомед Абдусаламов приехал в Нью-Йорк и собирается поддержать своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова в главном бою турнира UFC 223. Нурмагомедов встретится с американцем Элом Яквинтой.
Абдусаламов прибыл в «Барклэйс-центр» вместе с женой Баканай, информирует ТАСС. Спортсмен, который получил тяжелую травму, передвигается при помощи инвалидной коляски, однако в его состоянии есть существенный прогресс.
2 ноября 2013 года Абдусаламов в ходе боя с кубинцем Майком Пересом, который проходил в комплексе «Мэдисон сквер гарден» в Нью-Йорке, получил тяжелую черепно-мозговую травму, а также переломы руки и челюсти. Он был доставлен в больницу, где перенес инсульт. Боксер был помещен в искусственную кому, в которой находился до 10 декабря того же года. Спортсмену была проведена трепанация черепа для удаления сгустков крови, а также прооперирована сломанная челюсть.
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