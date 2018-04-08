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Джарретт Хёрд удивлён, что Эрисланди Лара не убегал, а дрался с ним
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Джарретт Хёрд удивлён, что Эрисланди Лара не убегал, а дрался с ним 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Обладатель чемпионских поясов IBF, WBA и IBO в младшем среднем весе (до 69,9 кг) Джарретт Хёрд (22-0, 15 КО) не ожидал, что его кубинский противник Эрисланди Лара (25-3-2, 14 КО), известный спойлер, будет так часто идти в размены и не бояться драться с крупным противником. При этом американец считает, что как раз такая тактика и погубила Лару–чемпиона.
«Я был удивлён: он оставался в опасной зоне и боксировал кость-в-кость больше, чем я от него ожидал, — рассказал чемпион после боя. — Мы-то думали, что Лара всё время будет убегать. Не знаю, отчего он так… Или это из-за моего прессинга произошло, когда ему некуда было деваться, или он что-то кому-то хотел доказать».
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хёрд–Лара
В конце боя Эрисланди не хватило самой малости собранности и сил, чтобы не попасть в нокдаун и не проиграть.
«Я явно ощущал, что Лара устал, потому что он начал больше рубиться, — передаёт BoxingScene слова Хёрда. — Обычно он этого не делает, и все 12 раундов использует ринг, чтобы бегать. Но когда он стал больше встревать в размены, то это был знак: либо парень понимал, что проигрывает по очкам, либо ноги его уже не так слушались из-за усталости».
РЕПОРТАЖ об этом поединке
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