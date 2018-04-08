Джарретт Хёрд удивлён, что Эрисланди Лара не убегал, а дрался с ним

Обладатель чемпионских поясов IBF, WBA и IBO в младшем среднем весе (до 69,9 кг) Джарретт Хёрд (22-0, 15 КО) не ожидал, что его кубинский противник Эрисланди Лара (25-3-2, 14 КО), известный спойлер, будет так часто идти в размены и не бояться драться с крупным противником. При этом американец считает, что как раз такая тактика и погубила Лару–чемпиона.

«Я был удивлён: он оставался в опасной зоне и боксировал кость-в-кость больше, чем я от него ожидал, — рассказал чемпион после боя. — Мы-то думали, что Лара всё время будет убегать. Не знаю, отчего он так… Или это из-за моего прессинга произошло, когда ему некуда было деваться, или он что-то кому-то хотел доказать».

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хёрд–Лара

В конце боя Эрисланди не хватило самой малости собранности и сил, чтобы не попасть в нокдаун и не проиграть.

«Я явно ощущал, что Лара устал, потому что он начал больше рубиться, — передаёт BoxingScene слова Хёрда. — Обычно он этого не делает, и все 12 раундов использует ринг, чтобы бегать. Но когда он стал больше встревать в размены, то это был знак: либо парень понимал, что проигрывает по очкам, либо ноги его уже не так слушались из-за усталости».

РЕПОРТАЖ об этом поединке

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ этого боя Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.