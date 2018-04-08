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Видео боя: Джарретт Хёрд — Эрисланди Лара, HD 720
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Видео боя: Джарретт Хёрд — Эрисланди Лара, HD 720 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Джарреттом Хёрдом и Эрисланди Ларой, который состоялся 7 апреля 2018 года в Лас-Вегасе (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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