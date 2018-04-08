Лара Vs Хёрд как демо-версия боя Усик Vs Гассиев

В пятницу коллега Евгений Пилипенко , готовящийся к написанию превью боя между Эрисланди Лара и Джарретом Хёрдом, собирал редакционные прогнозы. Немного обсудили предстоящий поединок, убедились в том, что у всех более-менее идентичный взгляд на исход боя: Лара возьмёт первую половину, Хёрд взвинтит плотность ближе к экватору и или же сумеет нокаутировать кубинского ветерана, или тот «на опыте» отбегается и одержит победу.

Получилось у нас что-то среднее — вроде бы и угадали, и нет одновременно.

Но проскочившая в ходе обсуждения фраза о том, что поединок Лара–Хёрд — словно демо-версия финала Суперсерии между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, признаться, плотно засела в мозгу.

Понятное дело, что демо-версия — только лишь для тех, у кого намеченный на 11 мая поединок в Джедде (или же не в Джедде) является самым ожидаемым событием года или (хотя бы) интересует значительно больше, чем объединительный бой Лары и Хёрда. А таких, конечно же, среди наших читателей абсолютное большинство.

Юркий, манёвренный левша Усик-Лара. Не обладающий нокаутирующим ударом, но компенсирующий отсутствие плюхи высочайшим боксёрским IQ и невероятным опытом и мастерством, отшлифованном на любительском ринге.

Против адепта силового бокса, мастера эффективного и чаще всего эффектного прессинга Гассиева-Хёрда. Обладающего недюжинной мощью, выносливостью, антропометрией. Игнорирующего встречные попадания, готового пропустить трижды ради того, чтобы нанести один удар.

Право, смешно, когда о таких противостояниях говорят со 100% уверенностью: «Конечно же, Усик-Лара перещёлкает оппонента» или же «Понятно, что Гассиев-Хёрд разорвёт соперника».

Такой бой может пойти по абсолютно разным сценариям. А цена одной-единственной ошибки (причём с обеих сторон) равна поражению. Ведь не зевни Лара в 12-м раунде тот левый хук, судейский вердикт был бы абсолютно другим — ничья решением большинства судей, и чемпионские титулы остались бы у прежних владельцев.

Ни в коем случае не пытаюсь убедить, что в Джедде (или в не-Джедде) всё пойдёт по идентичному сценарию — этого никто не знает наверняка. А различий между Усиком и Ларой, а также между Гассиевым и Хёрдом, больше, чем сходств. Но на некоторых моментах всё же остановимся.

Во-первых, Ларе уже 34. А для бойца, делающего основную ставку на скорость и рефлексы, это практически критический возраст. Тем более, что за свою карьеру кубинец не единожды побывал в яростных схватках, а в последние годы напротив плотно присел на среднего (и ниже среднего) уровня оппозицию.

Во-вторых, несмотря на ряд недавних и весьма спорных заявлений, Ронни Шилдс, наставник Лары, однозначно является одним из самых успешных тренеров современности. Напротив, Эрнесто Родригес, тренер Хёрда, подвергается нещадной критике — большинство аналитиков уверены в том, что американский чемпион не прогрессирует, а побеждает «вопреки», просто благодаря невероятной физической мощи Хёрда.

Согласитесь, никакого сходства с мнением о работе Абеля Санчеса с Гассиевым. Хотя…

…немного напоминает периодически набрасываемые сомнения в успешности тандема Усик–Сергей Ватаманюк: «Хватит ли природного таланта и ранее заложенной школы Усику, чтобы победить в финале такого монстра, как Гассиев?»

В-третьих, и сам Гассиев куда интереснее и разнообразнее Хёрда. Но как же впечатляют невероятные физические данные организма американского чемпиона.

На его фоне даже смешно вспоминать о разговорах вокруг Сауля Альвареса, тело которого долгое время всё никак не желало вырасти до предела полноценного среднего веса. И в поединке против Геннадия Головкина , не самого крупного средневеса мира, Альварес действительно выглядел мелким, короткоруким, но хорошо откормленным

на кленбутероловом мясе

бычком.

А Хёрд!

Как? Как 185-сантиметровый детина с размахом рук в 194 см делает на взвешивании 69,9 кг, да ещё и с полукилограммовым запасом?

* * *

Стартовый раунд Лара провёл, как и положено великому мастеру. Сказать по правде, Хёрд выглядел жалко: катастрофически не поспевал за перемещениями соперника, никак не мог приноровиться к постоянной смене дистанции. Проблемы с координацией и вовсе завершились беспричинными падениями Хёрда, в 1-м и во 2-м раундах. Кубинец же действовал остро. Хлёстко пробивал джеб, смещался под левый прямой или хук и немедля уходил на безопасную дистанцию.

Как ни странно, но начиная с 2-го раунда Лара принялся задерживаться перед Хёрдом. Признаться, в этот момент показалось, что американец одержит победу немного раньше, чем в прогнозированном мною 10-м раунде.

Хёрд сумел выровнять ход боя. Прежде всего благодаря большей активности — американский здоровяк выбрасывал больше ударов, чем кубинец, который пытался работать наверняка. У Хёрда прошли несколько первых опасных попаданий. Лара удивил тем, что визуально легко переносил пудовые кулачища американца.

А в 4-м раунде теория о том, что бой вскоре завершится, получила новый «аргумент» — Лара принялся боксировать с опущенными руками, всем своим видом давая понять, что удары Хёрда, преимущественно попадавшие в защиту или в плечи, всё равно наносят заметный эффект.

С 5-го раунда кубинец хоть и ненадолго, но вновь принялся запутывать Хёрда в перемещениях по рингу. А как только Эрисланди брал паузу, американец тут же принимался за работу, прежде всего налегая на удары по корпусу. Умение кубинского технаря сушить бой, конечно же, пригодилось — Лара здорово приклеивался к Хёрду, не гнушался удерживать руки панчера, а на выходе из клинча успевал нанести пускай и не сильные, но точные попадания.

Примерно также прошла и следующая трёхминутка: как только кубинец останавливался, в работу включался Хёрд. В 7-м раунде пришлось попрощаться с теорией о быстрой досрочной победе Хёрда и даже довелось усомниться в том, что победу одержит именно американец. Виной всему опасный левый хук, который зевнул Лара, и который кубинца вовсе даже и не потряс.

Но дальше — больше. «Swift» Хёрд продолжает усиливать давление, взвинчивает плотность боя. «American Dream» Лара прячется за блоком, но всё равно пропускает куда больше, чем на старте боя. Американец наносит ряд опаснейших апперкотов в инфайтинге.

В 10-м раунде Лара вовремя ловит второе дыхание. Кубинец отвечает на атаки американца. Болельщики в шоке — тот ли это Эрисланди Лара, которого называют одним из самых скучных бойцов современности?

В чемпионских раундах Хёрду пришлось выложиться на все 100%. А короткий левый хук в решающей трёхминутке отправил кубинца в тяжёлый нокдаун, тем самым подарив американцу минимальную победу раздельным судейским решением.

Чудо-бой, ничем не испорченный поединок абсолютно разных по стилю соперников.

Отличная работа рефери и судей (два предыдущих поединка шоу слегка подпорчены работой служителей Фемиды), отличный накал страстей.

Будет реванш? — Отлично!

Хёрд пойдёт на объединительный бой с Жермеллом Чарло? — Ещё лучше!

Объединительный поединок Лара–Хёрд — ранний (апрель как никак) претендент на звание Бой года.

Примечательно, что предыдущий поединок шоу — реванш между Джеймсом Дигейлом и Кейлебом Труэксом — идеально подходит на роль претендента на звание Бой-разочарование года.

В общем, всё как в жизни. Белая полоса сменяет чёрную, а хорошие поединки сменяют откровенную лажу.

И если уж мы начали говорить о поединке Лара–Хёрд как о «демо-версии» боя Усик–Гассиев, то давайте же вместе держать кулачки за то, чтобы «полная версия» оказалась ничуть не хуже «демонстративной».

А главное — чтобы «полная версия» не была ничем испорчена.

Ни предвзятым судейством, ни неуместными политическими распрями.

Пускай победит сильнейший.

Читайте также: Хёрд возмущён словами Лары: Если я побил «старого» Траута, то какой тогда ты?

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.