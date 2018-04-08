Как на курорте: Джонни Гонсалес победил Марлина Кабреру

Hotel Azul Ixtapa, Икстапа, Мексика. Мексиканский ветеран второго полулёгкого веса (до 59 кг), бывший чемпион Джонни Гонсалес (66-10, 54 КО) всё ближе к титульной попытке — в курортной Икстапе мексиканец легко перебоксировал Марлина Кабреру (24-2, 11 КО) из Доминиканской Республики и защитил титул WBC Latino. Интригующего поединка не получилось. Гонсалес искал счастья в атаке, Кабрера сосредоточился на том, чтобы продержаться до финального гонга. Несколько увесистых попаданий от экс-чемпиона всё же прошли, но претендент с честью с ними справился. Итоговый вердикт ожидаемо получился единогласным: трижды по 120:108.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гонсалес-Кабрера (вряд ли появится на сайте) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.