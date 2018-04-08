Ещё
Как на курорте: Джонни Гонсалес победил Марлина Кабреру
Далее:
Читайте также:
Ещё
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой

Как на курорте: Джонни Гонсалес победил Марлина Кабреру 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Hotel Azul Ixtapa, Икстапа, Мексика. Мексиканский ветеран второго полулёгкого веса (до 59 кг), бывший чемпион Джонни Гонсалес (66-10, 54 КО) всё ближе к титульной попытке — в курортной Икстапе мексиканец легко перебоксировал Марлина Кабреру (24-2, 11 КО) из Доминиканской Республики и защитил титул WBC Latino. Интригующего поединка не получилось. Гонсалес искал счастья в атаке, Кабрера сосредоточился на том, чтобы продержаться до финального гонга. Несколько увесистых попаданий от экс-чемпиона всё же прошли, но претендент с честью с ними справился. Итоговый вердикт ожидаемо получился единогласным: трижды по 120:108.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гонсалес-Кабрера (вряд ли появится на сайте) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Лара Vs Хёрд как демо-версия боя Усик Vs Гассиев Видео боя: Джарретт Хёрд — Эрисланди Лара, HD 720 Озвучены гонорары участников шоу Лара−Хёрд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой240
Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его2
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Ягудин с женой попали в больницу28
Овечкин установил рекорд НХЛ
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение