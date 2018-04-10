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Головкину предстоит бой с Деревянченко или О’Салливаном — СМИ разошлись во мнении
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Головкину предстоит бой с Деревянченко или О’Салливаном — СМИ разошлись во мнении 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, LA Times утверждают, что чемпион WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе Геннадий Головкин (37-0-1, 33 КО) из Казахстана близок к тому, чтобы перенести защиту титула, намеченную на 5 мая, с Лас-Вегаса (штат Невада, США) в Карсон (штат Калифорния, США).
По мнению источника, фаворитом №1 на поединок является ирландский слаггер Гэри О'Салливан (27-2, 19 КО). Немногим ему уступает украинец Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО), обязательный претендент по линии IBF.
LA Times предполагает, что в андеркарде у Головкина могут выступить бойцы промоутерской компании Golden Boy Promotions, например топ-проспект Райан Гарсиа (14-0, 13 КО)
С мнением LA Times не соглашаются в ESPN. По мнению ресурса, после того, как боец GBP Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) провалил предматчевые допинг-пробы, тем самым сорвав реванш с Головкиным, отношения между казахстанцем и GBP «слегка натянутые». По этой причине ESPN не считают О'Салливана фаворитом — у ирландца со-промоутерский контракт с GBP.
Напомним, Лу Дибелла, промоутер Деревянченко, пытается надавить на IBF, вынудив организацию отобрать у Головкина титул в случае отказа драться с украинцем. По словам президента WBC Маурисио Сулеймана, сегодня состоится телефонная пресс-конференция с участием глав организаций, на которой будет обговорена ситуация вокруг защиты титулов Головкиным.
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