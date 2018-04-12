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О’Салливан недоволен гонораром, отказался от поединка с Головкиным
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О’Салливан недоволен гонораром, отказался от поединка с Головкиным 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Продолжаются поиски потенциального соперника чемпиону в среднем весе Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО) — из претендентской гонки выбыл «лидер забега» ирландский слаггер Гэри О'Салливан (27-2, 19 КО). 5 мая на стадионе StubHub Center (Карсон, штат Калифорния, США) за чемпионские титулы по версиям WBC, WBA Super, IBF, IBO, принадлежащие Головкину, сразится кто-то другой.
По словам Эрика Гомеса, президента промоутерской компании Golden Boy Promotions (GBP), являющейся со-промоутером ирландца, О'Салливан недоволен финансовым предложением: «Причины отказа? Мало времени на подготовку. Маленький гонорар. Вот и всё. У него всего три недели на подготовку к поединку против Головкина. А он нацелен выиграть».
Тем не менее, О'Салливан выступит в шоу от GBP, которое состоится 4 мая. Рассказывает Гомес: «Мы сделаем ему бой 4 мая в StubHub Center. Он — звезда, у него колоссальный потенциал, яркий и зрелищный стиль. Мы хотим дать ему побольше поединков, ведь рано или поздно он встретится с Канело или Головкиным».
«Парень сказал мне так: «Если мне предстоит большой бой, я не хочу браться за это в последнюю минуту, я хочу, чтобы у меня было достаточно времени на подготовку». Да, решение отказаться от боя с Головкиным было непростым. Но он хочет победить. А не просто сразиться за титулы», — нахваливает подопечного Гомес.
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Напомним, ранее планировалось, что 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Головкин проведёт реванш со звездой №1 компании GBP мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). Но по причине проваленных Альваресом допинг-тестов, бой пришлось отменить.
Первый поединок между Головкиным и Альваресом состоялся в сентябре 2017-го года и завершился ничьей.
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