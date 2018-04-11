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Президент WBC: О’Салливан — достойный оппонент Головкину
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Президент WBC: О’Салливан — достойный оппонент Головкину 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, в ходе телефонной беседы президенты WBC, WBA, IBF отвергли кандидатуру американца Ванеса Мартиросяна (36-3-1, 21 КО). Ирландский слаггер Гэри О'Салливан (27-2, 19 КО) вновь является фаворитом на то, чтобы 5 мая в Карсоне (штат Калифорния, США) оспорить чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе в противостоянии с чемпионом Геннадием Головкиным (37-0-1, 33 КО) из Казахстана.
Президент WBC Маурисио Сулейман не разделяет мнение общественности о том, что ирландцу абсолютно нечего противопоставить чемпиону: «О'Салливан — хороший боец. И он входит в топ-15 рейтинга WBC. Сперва ему предстоит бумажная волокита, чтобы быть допущенным к поединку. Но, уверен, бой получится отменным. Ирландец готовился драться 4 мая. Он в форме. И он — достойный соперник для добровольной защиты. Он однозначно неслучайно находится в топе рейтинга — он готов дать чемпиону бой».
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Напомним, намеченный на 5 мая в Лас-Вегасе (штат Невада, США) реванш между Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО) сорвался после того, как в допинг-пробах претендента был выявлен запрещённый препарат кленбутерол. Первый бой между Головкиным и Альваресом завершился спорной ничьей.
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